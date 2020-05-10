Galatasaray ile adı anılıyordu! Josef De Souza...
Bir dönemin ülkemizde Fenerbahçe forması da terleten Josef De Souza'nın kısa süre içerisinde kulübü Al Ahli ile maddi uyuşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini feshedeceği belirtilmişti. Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı yıldızın yeni adresini Arabistan medyası duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız Josef De Souza'nın hangi takıma transfer olacağı hemen hemen netleşti.
Ksaon.com adlı internet sitesinin haberine göre, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen futbolcunun, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya gideceği belirtildi.
VASCO DA GAMA BAŞKAN ADAYI ONU ÇAĞIRDI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Vasco da Gama kulübünün başkan adaylarından birinin Josef'e teklifini yaptığı ve oyuncuyu Brezilya'ya çağırdığı aktarıldı.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 14:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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