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10 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray ile adı anılıyordu! Josef De Souza...

Bir dönemin ülkemizde Fenerbahçe forması da terleten 'nın kısa süre içerisinde kulübü Al Ahli ile maddi uyuşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini feshedeceği belirtilmişti. ile adı anılan Brezilyalı yıldızın yeni adresini Arabistan medyası duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce adı ile anılan Brezilyalı yıldız 'nın hangi takıma olacağı hemen hemen netleşti.

Ksaon.com adlı internet sitesinin haberine göre, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen futbolcunun, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya gideceği belirtildi.

VASCO DA GAMA BAŞKAN ADAYI ONU ÇAĞIRDI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Vasco da Gama kulübünün başkan adaylarından birinin Josef'e teklifini yaptığı ve oyuncuyu Brezilya'ya çağırdığı aktarıldı.

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 14:31
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