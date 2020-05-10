Galatasaray ile adı anılıyordu! Josef De Souza...

Kısa süre önce adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız Josef De Souza'nın hangi takıma transfer olacağı hemen hemen netleşti.

Ksaon.com adlı internet sitesinin haberine göre, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen futbolcunun, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya gideceği belirtildi.

VASCO DA GAMA BAŞKAN ADAYI ONU ÇAĞIRDI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Vasco da Gama kulübünün başkan adaylarından birinin Josef'e teklifini yaptığı ve oyuncuyu Brezilya'ya çağırdığı aktarıldı.