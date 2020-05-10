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10 Mayıs 2020, Pazar
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: Tokatladığımız için mi?

Felipe Melo: Tokatladığımız için mi?

'un stoperi , hakkında ağır eleştiriler yaptı.

'un stoperi , hakkında ağır eleştiriler yaptı. 'ya konuşan oyuncu, eski takım arkadaşı için, "En kötünün en kötüsüydü! Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Antrenörlere de söyledim, o çürük bir elma'' dedi. Chiellini'yi yalanlayan Melo, "Kimseye saygısızlık yapmadım" derken "Belki de Şampiyonlar Ligi'nde 'la onları tokatladığımız için bana kızgındır" Cimbom'un Juventus'u elediği maçı hatırlattı.

  1. 10.5.2020
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