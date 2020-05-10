Felipe Melo: Tokatladığımız için mi?
Juventus'un stoperi Giorgio Chiellini, Felipe Melo hakkında ağır eleştiriler yaptı.
Juventus'un stoperi Giorgio Chiellini, Felipe Melo hakkında ağır eleştiriler yaptı. La Repubblica'ya konuşan oyuncu, eski takım arkadaşı için, "En kötünün en kötüsüydü! Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Antrenörlere de söyledim, o çürük bir elma'' dedi. Chiellini'yi yalanlayan Melo, "Kimseye saygısızlık yapmadım" derken "Belki de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la onları tokatladığımız için bana kızgındır" Cimbom'un Juventus'u elediği maçı hatırlattı.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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