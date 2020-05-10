Brahim Darri için transfer açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yıldız forvet için transfer açıklaması! G.Saray ve Beşiktaş...

için açıklaması! ve ...

Brahim Darri için transfer açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş...

ve 'ın gündeminde bulunan için girişimlerinin başlatıldığı iddia edilmişti. Karagümrük cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

'ün yıldız forveti için ve 'in ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde iki devinin Darri için girişimlere başladığı ve teklif götürdüğü iddia edilmişti.

Karagümrükspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, corona virüsü gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, 25 yaşındaki forvetin iddialarına da değindi.

Radyospor'a konuşan Erdoğan, "10 gün önce toplandık. Sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. 12 Haziran'da maçlara başlayacak gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. Stadyumumuzu ve tesisimizi dezenvekte ettik. Maçları oynamak için her tedbiri alıyoruz ama insan sağlığı her şeyden önemli. Bu süreçte takımımızdan yurt dışına çıkan oyuncu olmadı" dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Brahim Darri'ye teklif yaptığı iddialarına ise tecrübeli antrenör, "Darri için beni arayan kimse yok. Darri için kulübümüze gelen teklifte şu aşamada yok. Darri potansiyelli ve özel yetenekli bir oyuncu, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlarda oynayabilecek bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

  1. 10.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brahim Darri için transfer açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA