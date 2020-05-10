Brahim Darri için transfer açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Brahim Darri için transfer girişimlerinin başlatıldığı iddia edilmişti. Karagümrük cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.
Fatih Karagümrük'ün yıldız forveti Brahim Darri için Galatasaray ve Beşiktaş'in ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde iki Süper Lig devinin Darri için girişimlere başladığı ve teklif götürdüğü iddia edilmişti.
Karagümrükspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, corona virüsü gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, 25 yaşındaki forvetin transfer iddialarına da değindi.
Radyospor'a konuşan Erdoğan, "10 gün önce toplandık. Sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. 12 Haziran'da maçlara başlayacak gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. Stadyumumuzu ve tesisimizi dezenvekte ettik. Maçları oynamak için her tedbiri alıyoruz ama insan sağlığı her şeyden önemli. Bu süreçte takımımızdan yurt dışına çıkan oyuncu olmadı" dedi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Brahim Darri'ye teklif yaptığı iddialarına ise tecrübeli antrenör, "Darri için beni arayan kimse yok. Darri için kulübümüze gelen teklifte şu aşamada yok. Darri potansiyelli ve özel yetenekli bir oyuncu, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlarda oynayabilecek bir futbolcu." ifadelerini kullandı.
- 10.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brahim Darri için transfer açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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