Resmen duyurdular! Galatasaray yıldız forvet için masaya oturuyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Resmen duyurdular! Galatasaray yıldız forvet için masaya oturuyor

Resmen duyurdular! yıldız forvet için masaya oturuyor

Resmen duyurdular! Galatasaray yıldız forvet için masaya oturuyor

'ın aşkı yeniden alevlendi. 'nda parlayan performansı sonrası kadroya katamadığı Musa'nın transferi için tekrar harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'ya dönmek isteyen yıldız golcünün kulübüyle masaya oturacak. İşte detaylar...

çalışmalarına erken başlayan , daha önce de ismi birçok kez gündeme gelen 'yı radarına aldı. 'da Al Nasr forması giyen 27 yaşındaki yıldızın yeniden Avrupa'da bir takımda forma giymek istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların da Nijeryalı kanat forveti 1 yıllığına kiralamayı amaçladığı kaydedildi. Suudi ve basınlarında çıkan haberlere göre; yaz aylarında Galatasaray ile masaya oturulacağı dile getirildi. Bu sezon ligde 17 maça çıkan Ahmed Musa 5 asist yaptı. ve Suudi Süper Kupası'nda da 5 mücadelede yer alan Musa, 2 gol buldu.

2 yıl önce Cimbom'la adı anılan Ahmed Musa, Nijerya formasıyla boy gösterdiği 'nda parlayınca transfer gerçekleşmemişti.

  1. 9.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Resmen duyurdular! Galatasaray yıldız forvet için masaya oturuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA