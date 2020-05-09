Resmen duyurdular! Galatasaray yıldız forvet için masaya oturuyor
Galatasaray'ın Ahmed Musa aşkı yeniden alevlendi. Dünya Kupası'nda parlayan performansı sonrası kadroya katamadığı Musa'nın transferi için tekrar harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'ya dönmek isteyen yıldız golcünün kulübüyle masaya oturacak. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, daha önce de ismi birçok kez gündeme gelen Ahmed Musa'yı radarına aldı. Suudi Arabistan'da Al Nasr forması giyen 27 yaşındaki yıldızın yeniden Avrupa'da bir takımda forma giymek istediği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların da Nijeryalı kanat forveti 1 yıllığına kiralamayı amaçladığı kaydedildi. Suudi ve Nijerya basınlarında çıkan haberlere göre; yaz aylarında Galatasaray ile masaya oturulacağı dile getirildi. Bu sezon ligde 17 maça çıkan Ahmed Musa 5 asist yaptı. Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası'nda da 5 mücadelede yer alan Musa, 2 gol buldu.
2 yıl önce Cimbom'la adı anılan Ahmed Musa, Nijerya formasıyla boy gösterdiği Dünya Kupası'nda parlayınca transfer gerçekleşmemişti.
- 9.5.2020
- Mehmet Sepil: Senaryolar istediğimiz gibi gitmezse devletimiz devrede
- İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı
- Emre Bol: Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez
- Mustafa Reşit Akçay: Futbolda sosyal mesafe yok!
- Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmen duyurdular! Galatasaray yıldız forvet için masaya oturuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.