Lord Muslera! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Lord Muslera!

Lord Muslera!

Lord Muslera!

Uruguay basını, Muslera’nın tarihine geçtiğini duyurdu ve “ formasını en fazla giyen altıncı oyuncusu konumunda” dedi.

Uruguay'ın Ovacion gazetesi, Muslera'nın macerasına değindi. 33 yaşındaki kaleci için, "Türkiye'nin en büyüklerinden birinin efendisi, lordu oldu" yorumunu yaptı. Ayrıca Muslera'nın, tarihinin en fazla forma giyen altıncı oyuncusu olduğunu hatırlattı. Kısa süre içinde efsanelerinden Tugay'ı geçeceğini haberleştirdi. Tugay'la arasında sadece 12 maç kaldığı da yazıldı. Ayrıca 'de en fazla forma giyen dördüncü yabancı olan Muslera'nın önündeki üç ismin de (Wederson, Tita ve Nobre) artık Türk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

  1. 9.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lord Muslera! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA