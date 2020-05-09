Giydiği tuluma Feghouli yazmıştı! Galatasaraylı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, corona virüsü nedeniyle giydiği tulumun arkasına ismini ve forma numarasını yazarak poz veren sağlık çalışanına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesaj gönderdi. Feghouli paylaşıma, "Allah seni korusun kardeşim" notunu düştü.
Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, sağlık çalışanlarımız gece gündüz bu kapsamda mücadele göstermeye devam ediyor.
Bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasına Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin ismini ve forma numarasını yazdı. Tulum ile verdiği pozu sosyal medyada çalışan sağlık çalışanına Feghouli'den cevap gecikmedi.
Fotoğrafı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşan Feghouli, "Allah seni korusun kardeşim" notunu düştü.
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 17:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giydiği tuluma Feghouli yazmıştı! Galatasaraylı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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