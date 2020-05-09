Giydiği tuluma Feghouli yazmıştı! Galatasaraylı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Giydiği tuluma Feghouli yazmıştı! Galatasaraylı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj

Giydiği tuluma Feghouli yazmıştı! Galatasaraylı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj

'ın Cezayirli yıldızı , corona virüsü nedeniyle giydiği tulumun arkasına ismini ve forma numarasını yazarak poz veren sağlık çalışanına hesabından yaptığı paylaşımla mesaj gönderdi. Feghouli paylaşıma, "Allah seni korusun kardeşim" notunu düştü.

Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, sağlık çalışanlarımız gece gündüz bu kapsamda mücadele göstermeye devam ediyor.

Bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasına 'ın Cezayirli yıldızı 'nin ismini ve forma numarasını yazdı. Tulum ile verdiği pozu sosyal medyada çalışan sağlık çalışanına Feghouli'den cevap gecikmedi.

Resim

Fotoğrafı alıntılayarak hesabından paylaşan Feghouli, "Allah seni korusun kardeşim" notunu düştü.

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 17:44
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