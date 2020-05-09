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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Sarı-kırmızılı takımda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten dün akşam yapılan açıklamada, " Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz tarafından yapılan Covid- 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

  1. 9.5.2020
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