Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Sarı-kırmızılı takımda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten dün akşam yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid- 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir" ifadeleri kullanıldı.