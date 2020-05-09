Falcao AS’ın kapağında

İspanyol AS gazetesi, Avrupa'da 9 futbol liginin tekrar başlayacağını kapak sayfasından müjdeledi. Almanya'nın başını çektiği 9 Avrupa liginin arasında Süper Lig'in de yer aldığı ifade edilirken, Galatasaraylı Radamel Falcao'nun fotoğrafı da kapakta yer aldı.