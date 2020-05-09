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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Falcao ’ın kapağında

Falcao AS’ın kapağında

İspanyol  gazetesi, 'da 9 liginin tekrar başlayacağını kapak sayfasından müjdeledi.

İspanyol gazetesi, 'da 9 liginin tekrar başlayacağını kapak sayfasından müjdeledi. 'nın başını çektiği 9 Avrupa liginin arasında 'in de yer aldığı ifade edilirken, Galatasaraylı 'nun fotoğrafı da kapakta yer aldı.

  1. 9.5.2020
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