Cengiz’e mesaj yağdı

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün beyin ameliyatı geçirmişti. Spor kulüplerinden Başkan Cengiz için geçmiş olsun mesajları yayınladı. Yoğun bakımda tedavisi süren Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu belirtildi.