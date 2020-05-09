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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Cengiz’e mesaj yağdı

Cengiz’e mesaj yağdı

G.Saray Başkanı , önceki gün beyin ameliyatı geçirmişti.

G.Saray Başkanı , önceki gün beyin ameliyatı geçirmişti. Spor kulüplerinden Başkan Cengiz için geçmiş olsun mesajları yayınladı. Yoğun bakımda tedavisi süren Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

  1. 9.5.2020
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