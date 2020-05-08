Ryan Babel'in paylaşımı ortalığı karıştırdı!
Yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vuran Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'in Vergisiz Servet isimli kitabı okurken verdiği pozu yayınlamasının ardından Politikacı Lilian Marinijssen ile girdiği diyalog olay oldu.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, yaptığı paylaşım sonrası Hollanda'da manşet oldu.
Feyenoord'un yıldız futbolcusu Jens Toornstra geçtiğimiz günlerde,"Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az" sözleriyle gündeme gelmişti.
Hemen ardından Babel'in, Vergisiz Servet isimli kitabıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşması ortalığı karıştırdı.
Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen Babel'in fotoğrafı ve Toornstra'nın sözlerini paylaşarak, "Aradaki farkı bulun" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı yıldız ise Marijnissen'e "Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır. Ancak, yanlış konularla insanların gündeminde yer almak istemem" sözleriyle cevap verdi.
Politikacı Marijnissen ise, "Bu konu hakkında konuşalım. Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor. Hatta, bazen o vergilerle futbol oynadığın stadyumlar yapılıyor." sözleriyle 33 yaşındaki futbolcuya cevap verdi.
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 00:12
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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