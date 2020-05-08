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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Ryan Babel'in paylaşımı ortalığı karıştırdı!

'in paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Ryan Babel'in paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vuran Galatasaraylı yıldız 'in isimli kitabı okurken verdiği pozu yayınlamasının ardından Politikacı Lilian Marinijssen ile girdiği diyalog olay oldu.

'ın devre arası transfer döneminde Ajax'a kiraladığı , yaptığı paylaşım sonrası 'da manşet oldu.

Feyenoord'un yıldız futbolcusu Jens Toornstra geçtiğimiz günlerde,"Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az" sözleriyle gündeme gelmişti.

Hemen ardından Babel'in, isimli kitabıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşması ortalığı karıştırdı.

Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen Babel'in fotoğrafı ve Toornstra'nın sözlerini paylaşarak, "Aradaki farkı bulun" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı yıldız ise Marijnissen'e "Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır. Ancak, yanlış konularla insanların gündeminde yer almak istemem" sözleriyle cevap verdi.

Politikacı Marijnissen ise, "Bu konu hakkında konuşalım. Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor. Hatta, bazen o vergilerle futbol oynadığın stadyumlar yapılıyor." sözleriyle 33 yaşındaki futbolcuya cevap verdi.

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 00:12
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