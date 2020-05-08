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08 Mayıs 2020, Cuma
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Olursa ’ye!

Olursa Göztepe’ye!

Başkanı , şartlar elverirse 'de son 4 haftanın seyircili oynatılacağını duyurdu.

Kalan 8 haftanın 5'ini deplasmanda 3'ünü içeride oynayacak 'da taraftarlar, sadece 33. haftadaki maçında Stadyumu'na gelecek. Cimbom kalan 8 maçını kazandığı takdirde şampiyon olacak.

  1. 8.5.2020
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