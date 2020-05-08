Marcao hayat hikayesini anlattı
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, hayat hikayesini sosyal medyada yayınlanan Instagram TV'ye anlattı.
Yıldız futbolcu, "HAYATIM" adlı röportajın 10 Mayıs'ta yayınlayacağını da bildirdi. Videonun fragmanında Galatasaray taraftarı hakkındaki konuşması verilen Marcao, "50 binden fazla kişi sizi idolleştiriyor. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım" ifadelerini kullanıyor.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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