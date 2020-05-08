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08 Mayıs 2020, Cuma
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hayat hikayesini anlattı

Marcao hayat hikayesini anlattı

'ın Brezilyalı stoperi , hayat hikayesini sosyal medyada yayınlanan TV'ye anlattı.

Yıldız futbolcu, "HAYATIM" adlı röportajın 10 Mayıs'ta yayınlayacağını da bildirdi. Videonun fragmanında taraftarı hakkındaki konuşması verilen , "50 binden fazla kişi sizi idolleştiriyor. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım" ifadelerini kullanıyor.

  1. 8.5.2020
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