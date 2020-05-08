Marcao hayat hikayesini anlattı

Yıldız futbolcu, "HAYATIM" adlı röportajın 10 Mayıs'ta yayınlayacağını da bildirdi. Videonun fragmanında Galatasaray taraftarı hakkındaki konuşması verilen Marcao, "50 binden fazla kişi sizi idolleştiriyor. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım" ifadelerini kullanıyor.