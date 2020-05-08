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08 Mayıs 2020, Cuma
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Geçmis olsun başkan

Geçmis olsun başkan

Başkanı , dün geçirdiği beyin ameliyatının ardından alındı. Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün sabah ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın , geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

  1. 8.5.2020
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