Geçmis olsun başkan

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.