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08 Mayıs 2020, Cuma
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'da Luyindama çalışıyor!

Galatasaray'da Luyindama çalışıyor!

2019'da Kongo 'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan , mart ayında iyileşmişti. 'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.

2019'da Kongo 'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan , mart ayında iyileşmişti. 'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.

  1. 8.5.2020
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