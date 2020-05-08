Galatasaray'da Luyindama çalışıyor!
18 Kasım 2019'da Kongo Milli Takımı'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan Christian Luyindama, mart ayında iyileşmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için Galatasaray dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.
18 Kasım 2019'da Kongo Milli Takımı'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan Christian Luyindama, mart ayında iyileşmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için Galatasaray dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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