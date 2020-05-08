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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Emre Akbaba'nın rakibi Kızıldağ

'nın rakibi Kızıldağ

Emre Akbaba'nın rakibi Kızıldağ

Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS ortaklığında gerçekleşecek Türkiye Futbol Kupası'nda kuralar çekildi.

Bu turnuvada 'de her takım bir tane kendi oyuncusuyla temsil edilecek ve Playstation 4 üzerinden 2020 oyunu oynanacak. Konsol oyunlarına büyük ilgi duyan , adına yarışacak. 27'lik yıldızın ilk rakibi G.Birliği'den Arda Kızıldağ olacak.

  1. 8.5.2020
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