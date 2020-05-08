Emre Akbaba'nın rakibi Kızıldağ

Bu turnuvada Süper Lig'de her takım bir tane kendi oyuncusuyla temsil edilecek ve Playstation 4 üzerinden FIFA 2020 oyunu oynanacak. Konsol oyunlarına büyük ilgi duyan Emre Akbaba, Galatasaray adına yarışacak. 27'lik yıldızın ilk rakibi G.Birliği'den Arda Kızıldağ olacak.