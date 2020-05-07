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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Temmuzlar bizim!

Temmuzlar bizim!

sloganıyla özdeşleşen 'da taraftarlar, 'in 'da başlayıp temmuz ayında tamamlanması kararının alınmasıyla coştu.

sloganıyla özdeşleşen 'da taraftarlar, 'in 'da başlayıp temmuz ayında tamamlanması kararının alınmasıyla coştu. Sarı-kırmızılılar, Twitter'da #temmuzlarbizimdir hashtagini açarak şampiyonluk fotoğrafları paylaşmaya başladı. Gönderilerde teknik direktör yine ön plandaydı.
  1. 7.5.2020
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