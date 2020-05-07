Konyaspor Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozornwafor'u istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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'ın genç savunmacısı Ozornwafor'u istiyor

Konyaspor Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozornwafor'u istiyor

'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper 'un Terim'in isteği ile ilk 11'de forma giyebileceği bir ekibine kiralanması planlanıyordu. Genç defans oyuncusunu isteyen takım belli oldu.

, sezon başında renklerine bağladığı Nijeryalı defans oyuncusu 'u İspanyol ekibi Almeria'ya kiralık olarak göndermişti.

Yeni sezon için kadro planlamasını yapan teknik direktör , takıma devre arasında katılan Jesse Sekidika ile birlikte Ozornwafor'un da gelecek sezon ilk 11'de forma giyebileceği bir ekibine kiralanmasını istiyordu.

Takvim'in haberine göre 20 yaşındaki Valentine Ozornwafor'u Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

  1. 07.05.2020
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