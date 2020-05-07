Konyaspor Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozornwafor'u istiyor
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper Valentine Ozornwafor'un Terim'in isteği ile ilk 11'de forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması planlanıyordu. Genç defans oyuncusunu isteyen takım belli oldu.
Galatasaray, sezon başında renklerine bağladığı Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u İspanyol ekibi Almeria'ya kiralık olarak göndermişti.
Yeni sezon için kadro planlamasını yapan teknik direktör Fatih Terim, takıma devre arasında katılan Jesse Sekidika ile birlikte Ozornwafor'un da gelecek sezon ilk 11'de forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanmasını istiyordu.
Takvim'in haberine göre 20 yaşındaki Valentine Ozornwafor'u Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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