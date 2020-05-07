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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Hagi istemedi

Hagi istemedi

Aslan'ın efsanesi 'nin, oğlu Ianis'in geçtiğimiz yıllarda tarafından istendiği yazıldı.

Aslan'ın efsanesi 'nin, oğlu Ianis'in geçtiğimiz yıllarda tarafından istendiği yazıldı. Rumen basınında çıkan habere göre bu transferi Baba Hagi istemedi. Karpatların Maradonası, taraftarların üzerindeki büyüsünün kaybolmasını göze alamadı.
  1. 7.5.2020
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