''Galatasaray ismi gurur veriyor''
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, altyapısından çıktığı ve şampiyonluklar yaşadığı Galatasaray ile isminin anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.
46 yaşındaki çalıştırıcı, "Altyapısından çıkıp uzun yıllar formasını giydiğim takımla adımın anılması normal ve çok güzel. Bu benim için büyük gurur verici. Şu anda tek hedefim Başakşehir" şeklinde konuştu. Okan Buruk sarıkırmızılı formayla 280 maça çıkarken 40 gol, 48 asist yapmış 14 kupa kazanmıştı.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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