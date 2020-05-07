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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray ''Galatasaray ismi gurur veriyor''

'' ismi gurur veriyor''

''Galatasaray ismi gurur veriyor''

Teknik Direktörü , altyapısından çıktığı ve şampiyonluklar yaşadığı ile isminin anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

46 yaşındaki çalıştırıcı, "Altyapısından çıkıp uzun yıllar formasını giydiğim takımla adımın anılması normal ve çok güzel. Bu benim için büyük gurur verici. Şu anda tek hedefim " şeklinde konuştu. sarıkırmızılı formayla 280 maça çıkarken 40 gol, 48 asist yapmış 14 kupa kazanmıştı.

  1. 7.5.2020
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