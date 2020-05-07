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07 Mayıs 2020, Perşembe
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için o menajerlere talimat verildi!

Belhanda için o menajerlere talimat verildi!

'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Younes için sarı-kırmızılı yönetimden, menajerlere kulüp bulun talimatı geldi. İşte detaylar...

'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden olan Faslı futbolcu Younes için yönetim harekete geçti.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yöneticiler, ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında etkili olan menajerlere, "Belhanda'ya teklif getirin" mesajını iletti.

30 yaşındaki Belhanda, 2017 yılında 'den Galatasaray'a olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 95 maça çıkan Faslı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 22 de asist yaptı. Belhanda bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçında taraftarlarla girdiği küfürlü diyalog sonrası büyük tepki çekmişti.

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  1. 07.05.2020
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