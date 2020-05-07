Belhanda için o menajerlere talimat verildi!
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Younes Belhanda için sarı-kırmızılı yönetimden, menajerlere kulüp bulun talimatı geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için yönetim harekete geçti.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında etkili olan menajerlere, "Belhanda'ya teklif getirin" mesajını iletti.
30 yaşındaki Belhanda, 2017 yılında Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 95 maça çıkan Faslı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 22 de asist yaptı. Belhanda bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid maçında taraftarlarla girdiği küfürlü diyalog sonrası büyük tepki çekmişti.
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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