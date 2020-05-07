Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı!
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'le çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Dualarımız seninle sevgili başkanım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz bir süre önce kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yaparak, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" bilgisini paylaşmıştı.
Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'le ilgili sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı. Başkan Cengiz'le çekildiği fotoğrafı paylaşan Abdurrahim Albayrak, "Dualarımız seninle sevgili başkanım" yorumunu yaptı.
- 07.05.2020
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