Son dakika: Galatasaray'da idmanlar başladı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da idmanlar başladı!

Son dakika: 'da idmanlar başladı!

Son dakika: Galatasaray'da idmanlar başladı!

, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından idmanlara başladı. Sarı-kırmızılıların antrenmanda sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 'da bir süredir antrenmanlar yapılmıyordu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da idmanlara yeniden başladı. Sabah grubunda Muslera, Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer alırken Mariano ise salonda çalıştı.

Süper Lig ekipleri yavaş yavaş gruplar halinde antrenmanlara başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.

İşte Galatasaray'ın corona virüsü arası sonrası yaptığı ilk idmandan çekilen kareler...




haberin devamı

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 12:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Galatasaray'da idmanlar başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA