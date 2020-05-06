Son dakika: Galatasaray'da idmanlar başladı!
Galatasaray, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından idmanlara başladı. Sarı-kırmızılıların antrenmanda sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Galatasaray'da bir süredir antrenmanlar yapılmıyordu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da idmanlara yeniden başladı. Sabah grubunda Muslera, Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer alırken Mariano ise salonda çalıştı.
Süper Lig ekipleri yavaş yavaş gruplar halinde antrenmanlara başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.
İşte Galatasaray'ın corona virüsü arası sonrası yaptığı ilk idmandan çekilen kareler...
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 12:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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