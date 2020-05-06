Son dakika: Galatasaray'da idmanlar başladı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer için vites arttırıldı... Süper Lig'in 2 dev kulübü, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada takviyeler için daha çok kafa yoran ezeli rakipler, Yunanistan'da büyük bir transfer savaşına başladı! İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABER)