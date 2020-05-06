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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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İspanyollar duyurdu! Terim milli oyuncuyu istiyor

İspanyollar duyurdu! Terim milli oyuncuyu istiyor

İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen milli futbolcunun 'ın gündeminde olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına hız veren 'da teknik direktör 'in milli oyuncuyu istediği öne sürüldü.

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, defans hattını güçlendirmek için hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen 'ü gözüne kestirdi.

Sassuolo'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 5 milyon Euro olduğuna vurgu yapılırken, sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Sezon başında Rapid Wien'den İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Mert Müldür'ün kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 10:04
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