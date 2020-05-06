İspanyollar duyurdu! Terim milli oyuncuyu istiyor

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in milli oyuncuyu istediği öne sürüldü.

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, defans hattını güçlendirmek için hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen Mert Müldür'ü gözüne kestirdi.

Sassuolo'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 5 milyon Euro olduğuna vurgu yapılırken, sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Sezon başında Rapid Wien'den İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Mert Müldür'ün kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



