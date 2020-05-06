İspanyollar duyurdu! Terim milli oyuncuyu istiyor
İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen milli futbolcunun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in milli oyuncuyu istediği öne sürüldü.
İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, defans hattını güçlendirmek için hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen Mert Müldür'ü gözüne kestirdi.
Sassuolo'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 5 milyon Euro olduğuna vurgu yapılırken, sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.
Sezon başında Rapid Wien'den İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Mert Müldür'ün kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 10:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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