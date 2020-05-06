Başkan Uras unutulmadı

Galatasaray, 5 Mayıs 2012'de vefat eden eski sporcusu ve başkanı Ali Uras'ı unutmadı. 1979 yılında başkan seçilen Uras, 1986'ya kadar görevde kaldıktan sonra TFF Başkanı seçilmişti. Ali Uras, 1938 ila 1953 yılları arasında da Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giymişti.