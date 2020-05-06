Başkan Uras unutulmadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Başkan Uras unutulmadı

Başkan Uras unutulmadı

Başkan Uras unutulmadı

, 5 2012'de vefat eden eski sporcusu ve başkanı 'ı unutmadı.

, 5 2012'de vefat eden eski sporcusu ve başkanı 'ı unutmadı. 1979 yılında başkan seçilen Uras, 1986'ya kadar görevde kaldıktan sonra Başkanı seçilmişti. Ali Uras, 1938 ila 1953 yılları arasında da Galatasaray Takımı'nda forma giymişti.

  1. 6.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Uras unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA