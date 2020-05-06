Başkan Uras unutulmadı
Galatasaray, 5 Mayıs 2012'de vefat eden eski sporcusu ve başkanı Ali Uras'ı unutmadı.
Galatasaray, 5 Mayıs 2012'de vefat eden eski sporcusu ve başkanı Ali Uras'ı unutmadı. 1979 yılında başkan seçilen Uras, 1986'ya kadar görevde kaldıktan sonra TFF Başkanı seçilmişti. Ali Uras, 1938 ila 1953 yılları arasında da Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giymişti.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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