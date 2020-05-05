Tugay Kerimoğlu: Okay Yokuşlu'yu Galatasaray'a istemiştim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Efsane isimden flaş itiraf! "Onu Galatasaray'a istedim"

: 'yu 'a istemiştim

Tugay Kerimoğlu: Okay Yokuşlu'yu Galatasaray'a istemiştim

'ın efsane futbolcularından , yayıncı kuruluşa sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki hakkında flaş bir itirafta bulundu. Kerimoğlu, G.Saray'ın altyapısında antrenörlük yaptığı dönemde milli futbolcuyu takıma kazandırmak istediğini ancak bu isteğinin kabul görmediğini söyledi.

'ın eski futbolcusu , ekiplerinden Celta Vigo2da forma giyen 'nun 10 yıl önce sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü söyledi. Kerimoğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray altyapısına geldiğimde, 2010-2011 civarı; Altay'daydı o zaman. Yöneticilerimizden bir beyefendiye 'Okay'ı alalım da altyapıdan başlar, yukarıya göndeririz.' demiştim. 'Bizim takımın oyuncusu değil.' demişlerdi.

Saygı göstermek lazım tabii. Okay, benim için çok özel oyuncudur. Beyefendi, insan ilişkilerinde saygılı. Oyunu iyi okuyor, oyun zekası var. Buralara kolay mı geldi Okay? Yolu açık olsun, Allah sakatlık, kaza, bela vermesin.

  1. 05.05.2020
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