Tugay Kerimoğlu: Okay Yokuşlu'yu Galatasaray'a istemiştim
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, yayıncı kuruluşa sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Okay Yokuşlu hakkında flaş bir itirafta bulundu. Kerimoğlu, G.Saray'ın altyapısında antrenörlük yaptığı dönemde milli futbolcuyu takıma kazandırmak istediğini ancak bu isteğinin kabul görmediğini söyledi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo2da forma giyen Okay Yokuşlu'nun 10 yıl önce sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü söyledi. Kerimoğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Galatasaray altyapısına geldiğimde, 2010-2011 civarı; Altay'daydı o zaman. Yöneticilerimizden bir beyefendiye 'Okay'ı alalım da altyapıdan başlar, yukarıya göndeririz.' demiştim. 'Bizim takımın oyuncusu değil.' demişlerdi.
Saygı göstermek lazım tabii. Okay, benim için çok özel oyuncudur. Beyefendi, insan ilişkilerinde saygılı. Oyunu iyi okuyor, oyun zekası var. Buralara kolay mı geldi Okay? Yolu açık olsun, Allah sakatlık, kaza, bela vermesin.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tugay Kerimoğlu: Okay Yokuşlu'yu Galatasaray'a istemiştim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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