Son dakika: Galatasaray'dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması!

İşte o açıklama;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Cengiz'in rahatsızlığının corona virüs ile alakalı olmadığı belirtilmişti.