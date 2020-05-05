Son dakika: Galatasaray'dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması!
Galatasaray kulübünden yapılan son dakika açıklamasında Başkan Mustafa Cengiz için, "Sağlık sorunları nedeniyle operasyon zorunluluğu doğmuştur." denildi.
İşte o açıklama;
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Cengiz'in rahatsızlığının corona virüs ile alakalı olmadığı belirtilmişti.
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 15:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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