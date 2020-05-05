Ryan Babel: Kendimi ispatlarım

Cimbom'un Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kiralandığı Ajax'ta iyi bir performans gösteremediğini belirterek dönüş sinyali verdi. 33 yaşındaki yıldız, "Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim" dedi. 2021'e ertelenen EURO 2020'de boy göstermek istediğini ileten Babel, "Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalı ve kendimi göstermeliyim" dedi.

FUTBOLU BIRAKABİLİRİM

Kendini değiştireceğini söyleyen Babel, "Ajax'ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı" dedi. Galatasaray ile 2 yıl daha kontratı olduğunu kaydeden Babel, "Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerini kullandı.