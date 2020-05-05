Ryan Babel: Kendimi ispatlarım
Ajax’a kiralanan Babel, “G.Saray’a dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim” dedi.
Cimbom'un Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kiralandığı Ajax'ta iyi bir performans gösteremediğini belirterek dönüş sinyali verdi. 33 yaşındaki yıldız, "Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim" dedi. 2021'e ertelenen EURO 2020'de boy göstermek istediğini ileten Babel, "Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalı ve kendimi göstermeliyim" dedi.
FUTBOLU BIRAKABİLİRİM
Kendini değiştireceğini söyleyen Babel, "Ajax'ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı" dedi. Galatasaray ile 2 yıl daha kontratı olduğunu kaydeden Babel, "Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerini kullandı.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ryan Babel: Kendimi ispatlarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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