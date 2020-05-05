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05 Mayıs 2020, Salı
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Ev sahibini tehdit etti

Ev sahibini tehdit etti

'ın 'a kiraladığı Diagne, 'da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı.

'ın 'a kiraladığı Diagne, 'da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Belçika basınında yer alan haberlere göre, Senegalli futbolcu, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdi. Birçok kez kez kadro dışı kalan Diagne böylece yeni bir skandala imza attı.

  1. 5.5.2020
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