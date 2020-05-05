Ev sahibini tehdit etti
Aslan'ın Club Brugge'a kiraladığı Diagne, Belçika'da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı.
Aslan'ın Club Brugge'a kiraladığı Diagne, Belçika'da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Belçika basınında yer alan haberlere göre, Senegalli futbolcu, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdi. Birçok kez kez kadro dışı kalan Diagne böylece yeni bir skandala imza attı.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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