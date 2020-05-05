Alex Telles paylaşılamıyor! PSG'den sonra...
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le anlaşmaya yakın olduğu ifade edilen Alex Telles'e, sürpriz bir talip daha çıktı. Buna göre İspanyol ekibi Sevilla da Galatasaray'ın eski sol beki için yarışa dahil oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın iki sezon önce Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles paylaşılamıyor. Başarılı futbolcu için kesenin ağzını açan Paris Saint-Germain, transferi bitirme noktasına gelmişti. Ancak Portekiz basınından A Bola, oyuncuyla ilgilenen sürpriz takımı duyurdu.
Habere göre İspanyol ekibi Sevilla, Porto forması giyen Alex Telles'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferi özellikle teknik direktör Julen Lopetegui'nin istediği ifade edildi. Tecrübel çalıştırıcının oyuncuyu Galatasaray döneminden beri takip ettiğine vurgu yapıldı.
Oyuncunun Porto ile olan sözleşmesinde 40 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu ancak corona virüsü salgını sonrası kulüplerin mali yapıları zarar gördüğü için bu rakamın 25 milyon Euro seviyelerine çekileceği ifade edildi. Bilindiği gibi bu transfer gerçekleşirse Galatasaray da belirli bir oranda pay alacak.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alex Telles paylaşılamıyor! PSG'den sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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