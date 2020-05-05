Alex Telles paylaşılamıyor! PSG'den sonra... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Alex Telles paylaşılamıyor! İşte yeni talibi

paylaşılamıyor! 'den sonra...

Alex Telles paylaşılamıyor! PSG'den sonra...

Fransız ekibi Saint-Germain'le anlaşmaya yakın olduğu ifade edilen 'e, sürpriz bir talip daha çıktı. Buna göre İspanyol ekibi Sevilla da 'ın eski sol beki için yarışa dahil oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın iki sezon önce Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek paylaşılamıyor. Başarılı futbolcu için kesenin ağzını açan Saint-Germain, transferi bitirme noktasına gelmişti. Ancak Portekiz basınından A Bola, oyuncuyla ilgilenen sürpriz takımı duyurdu.

Habere göre İspanyol ekibi Sevilla, Porto forması giyen Alex Telles'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferi özellikle teknik direktör Julen Lopetegui'nin istediği ifade edildi. Tecrübel çalıştırıcının oyuncuyu Galatasaray döneminden beri takip ettiğine vurgu yapıldı.

Oyuncunun Porto ile olan sözleşmesinde 40 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu ancak corona virüsü salgını sonrası kulüplerin mali yapıları zarar gördüğü için bu rakamın 25 milyon Euro seviyelerine çekileceği ifade edildi. Bilindiği gibi bu gerçekleşirse Galatasaray da belirli bir oranda pay alacak.


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  1. 05.05.2020
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