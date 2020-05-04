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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Seri'den Terim'e: Kalmak istiyorum

Seri'den Terim'e: Kalmak istiyorum

Teknık direktör , 'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu. Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve "'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.

Teknık direktör , 'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu. Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve "'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi. Seri'nin ayrıca kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.
  1. 4.5.2020
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