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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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'ye gidiyor

PSG'ye gidiyor

'dan Porto'ya transferi gerçekleştiğinden bu yana adı birçok dünya kulübü ile anılan başarılı sol bek için bu defa da iddiaları güçlendi.

'dan Porto'ya transferi gerçekleştiğinden bu yana adı birçok dünya kulübü ile anılan başarılı sol bek için bu defa da iddiaları güçlendi. PSG'nin Alex Telles'i 25 milyon euro karşılığında etmeye yakın olduğunu Fransız medyasından Sport duyurdu. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da para girecek.
  1. 4.5.2020
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