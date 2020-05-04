O kulübe Rodrigues şoku! Lisansını kaybedebilir
Garry Rodrigues'in transferinden kalan 3 milyon euroyu Galatasaray'a hala ödemeyen Al-İttihad kulübünün başı belada. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'ndan da sonuç alamayan Arap ekibinin lisansı iptal edilebilir.
Garry Rodrigues'in transferinden kalan 3 milyon euro'luk borcu Al-İttihad kulübünün başına iş açacak. Bir süredir borcunu ödemeyen ve FIFA'da davayı kaybeden İttihad daha sonra FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'ndan da sonuç alamadı. CAS'ta kaybedilen Manuel Da Costa davasıyla birleşince İttihad kulübü spor faaliyetlerinden men cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Hukuk departmanının, kulübün lisansının iptalini engellemek için çalıştıkları bildirildi.
9 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Rodrigues, 9 Ocak 2019 tarihinde 9 milyon euro'ya Galatasaray'dan İttihad'a gitmiş, 13 Temmuz'da da Arap takımı tarafından Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
- 4.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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