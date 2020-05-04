Marcio: Fenerbahçe derbilerinden önce telefonum susmuyordu!
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesine Cimbom'un eski yıldızı Marcio çok sevindi. Sarı-kırmızılıların Kadıköy'de daha önce aldığı son galibiyet olan 1999'daki maçta fileleri havalandıran Brezilyalı eski futbolcu, "Deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinden önce telefonum susmuyordu. Nihayet bu sezon kazandık, çok mutlu oldum" dedi.
Galatasaray 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu sezon son verirken, 1999'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen takım hiç unutulmadı... Derbinin kahramanı olan Marcio, yıllarca Kadıköy'de attığı golle hatırlandı.
Brezilyalı eski yıldız, Sabah Gazetesi'ne verdiği özel röportajda, Mehmet Özcan'ın sorularını yanıtladı. İşte Marcio'nun açıklamalarından satır başları:
Şu an çocuklarımın eğitimi için Amerika'dayım. Florida'da yaşıyoruz. New York gibi kötü görüntüler yok burada. Ama önlemimizi alıyoruz ve zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyoruz.
"G.SARAY TARAFTARI HÂLÂ KALBİMDE"
Deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinden önce telefonum susmuyordu. Türkiye'den röportaj için arıyorlardı. Galatasaray gibi bir takımın 20 sene içinde bunu aşması gerekiyordu. Her sene derbinin sonucunu takip ediyordum ve üzülüyordum. Nihayet bu sezon kazandık, çok mutlu oldum. Türk insanı ve Galatasaray taraftarı hâlâ kalbimde. Bunca yıl geçmesine rağmen sosyal medyadan bana ulaşıp çok güzel mesajlar atıyorlar.
"TERİM'E SAYGI DUYUYORUM, LUCESCU İLE SORUN YAŞADIM"
Karıyerımın en özel günlerini Galatasaray'da geçirdim. 1 sezonda 4 kupa kazandık. Uluslararası başarılar elde ettik ve en iyi maçlarımı oynadım. Fatih Hoca sonrası, Lucescu döneminde ise süreklilik problemi yaşadım. Fatih Hoca'nın Koronavirüs'ü yenmesine çok sevindim. Onunla konuşmayı isterdim. Galatasaray'da bana çok yardımcı oldu. Saygı duyulması gereken bir isim. Aradaki rekabetin büyüklüğünden Fenerbahçe'ye attığım gol çok değerliydi ama Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'a attığım gol daha önemliydi. O gol finalde kırılma anı oldu, rahatladık ve bir gol daha bularak kupayı kazandık. Eşim ve çocuklarımla beraber İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gelmeyi planlıyorduk ama salgın yüzünden bu hayalimizi erteledik."
- 04.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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