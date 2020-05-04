Ryan Donk'a yeni sözleşme! İşte Cimbom'un şartı
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in talimatıyla bonuslarla beraber yaklaşık 2.2 milyon euro kazanan Ryan Donk'a 1 yıllık yeni bir sözleşme taslağı hazırlandı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan yeni isimleri kadrosuna katmak için uğraş verirken, diğer taraftan da iç transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
İNDİRİME GİDERSE SÖZLEŞMEYİ KAPACAK
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in talimatıyla bonuslarla beraber yaklaşık 2.2 milyon euro kazanan Ryan Donk'a 1 yıllık yeni bir sözleşme taslağı hazırlandı. Bu sezon garanti alacağı 1.9 milyon euroluk ücretinde 400 bin euroluk indirim yapması halinde, kendisiyle bir yıl daha sözleşme yapılacağı ifade edildi.
Kabul etmesi halinde 34 yaşındaki futbolcuya, gelecek sezon için de 1.2 milyon euro önerilecek. Donk'un düşünmek için süre istediği öğrenildi.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ryan Donk'a yeni sözleşme! İşte Cimbom'un şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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