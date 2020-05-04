Ryan Donk'a yeni sözleşme! İşte Cimbom'un şartı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan yeni isimleri kadrosuna katmak için uğraş verirken, diğer taraftan da iç transfer için görüşmelerini sürdürüyor.

İNDİRİME GİDERSE SÖZLEŞMEYİ KAPACAK

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in talimatıyla bonuslarla beraber yaklaşık 2.2 milyon euro kazanan Ryan Donk'a 1 yıllık yeni bir sözleşme taslağı hazırlandı. Bu sezon garanti alacağı 1.9 milyon euroluk ücretinde 400 bin euroluk indirim yapması halinde, kendisiyle bir yıl daha sözleşme yapılacağı ifade edildi.

Kabul etmesi halinde 34 yaşındaki futbolcuya, gelecek sezon için de 1.2 milyon euro önerilecek. Donk'un düşünmek için süre istediği öğrenildi.