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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Cavani iddiası

Cavani iddiası

Bır süredir ile adı geçen 'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer adına bazı menajerlerin 'ın kapısını çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü.

Bır süredir ile adı geçen 'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer adına bazı menajerlerin 'ın kapısını çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü. Ancak Cavani'nin menajerinin, Walter Guglielmone olması kafaları karıştırdı. Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın bu nedenle temas kurmak isteyen menajerlerle görüşme yapmayı kabul etmediği de öğrenildi.
  1. 4.5.2020
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