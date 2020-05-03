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03 Mayıs 2020, Pazar
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Terim yer almayacak

Terim yer almayacak

Ligin başlamasıyla ilgili tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor.

Ligin başlamasıyla ilgili tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor. 'da teknik direktör 'in talebi doğrultusunda 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya'da çalışmalara başlayacak. 15 Mart'ta oynanan maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.
  1. 3.5.2020
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