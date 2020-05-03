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03 Mayıs 2020, Pazar
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o teklifi düşünmeden reddetti!

Ryan Donk o teklifi düşünmeden reddetti!

'da gösterdiği performansla hem teknik direktör 'in hem de sarı-kırmızılı taraftarların büyük güvenini kazanan Hollandalı futbolcu 'a yapılan teklif ortaya çıktı. Kısa bir süre önce tecrübeli oyuncuyla irtibata geçen Feyenoord'un ret yanıtı aldığı ifade edildi.

'ın ligin ikinci yarısında sergilediği iyi performansın gizli kahramanı olan 'un sarı-kırmızılı takım sevgisi tescillendi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı.

Takvim'de yer alan habere göre kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanmamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi.

Ryan Donk bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 09:01
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