Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek.

Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.

Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."