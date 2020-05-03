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03 Mayıs 2020, Pazar
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'da ayrılık resmileşiyor! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! İtalyanlar duyurdu

'da son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniye Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar, sezon başında İngiliz ekibi  Brighton'dan edilen 'ye ilişkin son kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek.

, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.

Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."

  1. 03.05.2020
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