Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! İtalyanlar duyurdu
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniye Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar, sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan transfer edilen Florin Andone'ye ilişkin son kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.
Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;
"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek.
Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.
Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! İtalyanlar duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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