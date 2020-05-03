Fatih Terim kararını verdi! İki isim kiralanıyor
Galatasaray'da yeni sezonun yapılanmasına corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından başlandı. Takımın genç oyuncularının durumu merak ediliyordu. Teknik direktör Fatih Terim bu konudaki kararını verdi.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Sekidika ve Ozornwafor'un durumuydu...
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam; gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi.
Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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