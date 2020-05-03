Fatih Terim kararını verdi! Ozornwafor ve Sekidika isim kiralanıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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kararını verdi! İki isim kiralanıyor

Fatih Terim kararını verdi! İki isim kiralanıyor

'da yeni sezonun yapılanmasına corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından başlandı. Takımın genç oyuncularının durumu merak ediliyordu. Teknik direktör bu konudaki kararını verdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e ara verilmesinin ardından , yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör 'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Sekidika ve Ozornwafor'un durumuydu...

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam; gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi.

Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.

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  1. 03.05.2020
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