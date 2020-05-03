Borsa’da en değerli G.Saray - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Borsa’da en değerli G.Saray

Borsa’da en değerli G.Saray

Borsa’da en değerli G.Saray

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Nisan ayını 1 milyar 393 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı, 1 milyar 252 milyon 870 bin ile Trabzonspor, 1 milyar 18 milyon 504 bin ile Fene
  1. 3.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borsa’da en değerli G.Saray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA