Arda Turan: Benim düşmemi gerilememi beklemişler | CANLI - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Benim düşmemi gerilememi beklemişler | CANLI

Arda Turan: Benim düşmemi gerilememi beklemişler | CANLI

Devre arası transfer döneminde ismi sık sık ile anılan ve bonservisi 'da bulunan milli yıldız , Sabah Instagram yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Türk futbolunun ender yeteneklerinden , Sabah Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Her sohbette 'ı soruyorlar, cevaplamazsam 'Galatasaray'ı cevaplamadı adama bak' dememeleri için, bu sohbetlerde her soruya içtenlikle cevap verdim."

"Yardımlar başlayınca 'ne lazım?' diye ortalığa baktık, durumlara bakınca böyle küçük yardımlarla olmaz, dostlarımızla konuştuk ve bin maske üretilmesini sağladık. İnsanlara gerçekten yardım etmek istedik."

"Özel harekat polisi arkadaşlarımız var, onlarla konuşuyoruz sürekli. Polis arkadaşlarımız bana 'abi bize çok moral veriyorsun, başka bir yardıma ihtiyacımız yok, sadece biz burada neler yaşıyoruz bilsinler' dedikten sonra bu benim hep aklımda kaldı, bana ders oldu."

"Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, O gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi."

"Evde kimse bizde transferi konuşmaz, iş konuşmayız. Aile saygısı evde her zaman devam eder."

"Atletico Madrid ile 'nın stadında şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duyguydu, ben hala öyle bir başarının tekrarlanacağını düşünmüyorum. Kardeşim falan stadyumda buz gibiydi. Onu hiç unutmam."

"BENİM DÜŞMEMİ BEKLEMİŞLER"

"Kariyerimde bir düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanları gördüm. Bütün insanların gerçek yüzlerini görmüş oldum."

"Çoğu kişi benim düşmemi, gerilememi beklemişler."

"Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler."

"Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar."

"Sürekli sosyal medya da bir şeyleri eleştirmek, dalga geçmek çok üzücü. Hayat bu değil çünkü."

"Yıllarca Barcelona stadına akredite olmayan insanlar, 'Arda Turan, Barcelona'nın en büyük fiyaskosu' dediler sürekli."

  1. 02.05.2020
  2. Güncelleme: 02.05.2020 21:41
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