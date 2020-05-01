Ozan Kabak gururu!
İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca, Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusunu seçti.
Oyuncu seçimlerinde istatistiklerden faydalanan Marca, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı da listesine dahil etti. Haberde, Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın pas istatistikleri dışında, top kapma, top çalma, uzaklaştırma ve hava topu kazanma istatistiklerinin hepsinde Gerard Pique'den daha iyi olduğunun altı çizildi.
LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR
Listede Ozan Kabak'ın yanı sıra RB Leipzig'in 21 yaşındaki yıldız savunmacısı Dayot Upamecano, Real Sociedad'dan 23 yaşındaki stoper Robin Le Normand, Lille forması giyen 22 yaşındaki Gabriel Magalhaes ve Villarreal'den 23 yaşındaki Pau Torres'e de yer verildi.
- 1.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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