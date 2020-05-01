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01 Mayıs 2020, Cuma
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'da Samba damgası!

Galatasaray'da Samba damgası!

Özellikle son dönemde yabancı futbolcularından maksimum verim almayı başaran 'da Brezilyalılar liste başında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip bugüne kadar en fazla Sambacı geldi.

21 Brezilyalı'dan sonra 14 oyuncuyla Almanlar ve 13 oyuncuyla Rumenler geliyor. Brezilyalılar 'da 1128 maçta forma giyerken, Rumenler 615 maçta, Almanlar ise 546 maçta oynadı.

Galatasaray'da skoru da Brezilyalılar çekiyor. 123 gol atarken, Rumenler 113 gol, Almanlar ise 111 gol kaydetti. Galatasaray'ın kadrosunda yer alan tek Macar Szabo, tek İzlandalı Sithorrsson, tek Yugoslav Kajganic ve tek Bulgar Rafiev hiç oynamadan tarihe geçti. Bu arada Galatasaray'da oynayan üç Belçikalı'nın (Cavanda, Denayer ve Mbenza) skora katkı yapmaması da dikkat çekici...
Galatasaray'da bir sezon kalsa da Jardel kısa sürede iz bırakmayı başardı. Brezilyalı golcü, oynadığı 41 maçta tam 33 gol attı. Ayrıca maçında attığı altın golle de tarihteki yerini aldı.

  1. 1.5.2020
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