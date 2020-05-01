''Galatasaray’a erken geldim!''
İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter, Galatasaray'da kendisini gösterememesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Türkiye'ye genç yaşta geldiğini ve yaşadığı sakatlıklarla birlikte form tutamadığını dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye gelmek benim için biraz erken oldu. 1-2 yıl daha başka bir kulüpte oynayıp, süreklilik bulduktan ve güçlendikten sonra Galatasaray'a gitseydim; çok daha farklı olabilirdi. Sonrasında da çok talihsiz bir sakatlık geçirdim" dedi.
AVRUPA'DA KALACAĞIM
Süper Lig'den teklifler aldığını ifade eden Koray Günter, "Şu an ilk hedefim Avrupa. Bu nedenle önümüzdeki kısa zamanki planlamamda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi tabii ki çok isterim" şeklinde konuştu.
- 1.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''Galatasaray’a erken geldim!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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