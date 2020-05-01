''Fatih Terim'in bendeki yeri ayrı''

Çek efsane, "Beni futbola ve milli takıma kazandıran Karel Brückner var. Sonra beni sağ kanatta kullanan Cesare Prandelli var. O olmasaydı tüm kariyerim boyunca stoper oynardım. Son olarak da Fatih Terim... Onun da ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.