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01 Mayıs 2020, Cuma
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''Fatih Terim'in bendeki yeri ayrı''

''Fatih Terim'in bendeki yeri ayrı''

'ın unutulmaz isimlerinden Ujfalusi, kariyerine etki eden teknik direktörleri açıkladı.

Çek efsane, "Beni futbola ve milli takıma kazandıran Karel Brückner var. Sonra beni sağ kanatta kullanan Cesare Prandelli var. O olmasaydı tüm kariyerim boyunca stoper oynardım. Son olarak da Fatih Terim... Onun da ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.

  1. 1.5.2020
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