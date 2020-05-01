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01 Mayıs 2020, Cuma
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Efsane dönem

Efsane dönem

'ın alt yapısından yetişip de en fazla forma giyen oyuncuların tamamının 'in 1996-2000 döneminde altyapıdan çıkması dikkatlerden kaçmıyor.

568 maçlar zirvede yer alırken onu 471 maçla takip ediyor. (372), (331), (280) diye de sıralanıyor.

  1. 1.5.2020
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