Ozan: Endişeliyim
Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, corona virüsü salgınının Almanya'daki son durumunu anlattı.
Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, corona virüsü salgınının Almanya'daki son durumunu anlattı. Virüstan dolayı endişeli olduğunu belirten genç yıldız, hastalık kapmaktan çok, taşıyıcı olarak hastalığı başkalarına bulaştırmaktan korktuğunu söyledi. Ozan, "Her şeye rağmen pozitif kalmaya çalışıyorum" dedi.
- 30.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozan: Endişeliyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.