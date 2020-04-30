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30 Nisan 2020, Perşembe
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Ozan: Endişeliyim

Ozan: Endişeliyim

04 forması giyen milli futbolcu , corona virüsü salgınının 'daki son durumunu anlattı.

04 forması giyen milli futbolcu , corona virüsü salgınının 'daki son durumunu anlattı. Virüstan dolayı endişeli olduğunu belirten genç yıldız, hastalık kapmaktan çok, taşıyıcı olarak hastalığı başkalarına bulaştırmaktan korktuğunu söyledi. Ozan, "Her şeye rağmen pozitif kalmaya çalışıyorum" dedi.

  1. 30.4.2020
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