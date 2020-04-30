Ozan: Endişeliyim

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, corona virüsü salgınının Almanya'daki son durumunu anlattı. Virüstan dolayı endişeli olduğunu belirten genç yıldız, hastalık kapmaktan çok, taşıyıcı olarak hastalığı başkalarına bulaştırmaktan korktuğunu söyledi. Ozan, "Her şeye rağmen pozitif kalmaya çalışıyorum" dedi.