Henüz bir şey yok

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Bruma'nın menajeri yıldız oyuncuyla ilgili transfer iddialarına yanıt verdi.
Son dönemde Galatasaray'a döneceği yönünde haberler çıkan Bruma'nın menajeri Catio Balde, Eindhovens Dagblad'a bir açıklama yaptı. Balde, "Ortada somut bir şey yok. Bruma gelecek hafta tekrar Eindhoven'a son durumuyla ilgili görüşecek. Amacı hala PSV'de şampiyonluklar yakalamak. Galatasaray'la ilgili hiçbir şey duymadım. PSV ile gelecek sezonda devam etmesini bekliyorum" dedi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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