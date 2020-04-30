Henüz bir şey yok

Son dönemde Galatasaray'a döneceği yönünde haberler çıkan Bruma'nın menajeri Catio Balde, Eindhovens Dagblad'a bir açıklama yaptı. Balde, "Ortada somut bir şey yok. Bruma gelecek hafta tekrar Eindhoven'a son durumuyla ilgili görüşecek. Amacı hala PSV'de şampiyonluklar yakalamak. Galatasaray'la ilgili hiçbir şey duymadım. PSV ile gelecek sezonda devam etmesini bekliyorum" dedi.