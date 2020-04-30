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30 Nisan 2020, Perşembe
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Henüz bir şey yok

Henüz bir şey yok

'nın menajeri yıldız oyuncuyla ilgili transfer iddialarına yanıt verdi.

Son dönemde 'a döneceği yönünde haberler çıkan 'nın menajeri Catio , Eindhovens Dagblad'a bir açıklama yaptı. Balde, "Ortada somut bir şey yok. Bruma gelecek hafta tekrar Eindhoven'a son durumuyla ilgili görüşecek. Amacı hala 'de şampiyonluklar yakalamak. Galatasaray'la ilgili hiçbir şey duymadım. PSV ile gelecek sezonda devam etmesini bekliyorum" dedi.

  1. 30.4.2020
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