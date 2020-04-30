Galatasaray'a Garry Rodrigues şoku! Geri dönebilir...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a gönderdiği Garry Rodrigues'in ödemeleri arapsaçına döndü. FIFA'nın vereceği karara göre Rodrigues, sarı-kırmızılı ekibe geri dönebilir. İşte detaylar...
Garry Rodrigues'in ödemeleri için Suudi Arabistan'ın İttihad kulübünü mahkemeye veren ve kazanan Galatasaray yönetimi 3 milyon dolar bekliyor. Ancak Suudi kulübünün yönetiminin hem koronavirüs krizi, hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduğu 'konkordato' ilan ederek kulübü kapatmayı ve tüm futbolcularını serbest bırakmayı planladığı iddia edildi. Başta Tony, Romarinho ve Bony olmak üzere tüm oyuncularından kendilerine takım bulmalarını isteyen Suudi kulübünün, Galatasaray yönetimine de "Böyle bir ödeme yapacak gücümüz yok" bilgisini verdiği bildirildi.
FENERBAHÇE Mİ ÖDEYECEK?
Ittihad kulübü bu parayı ödeyemezse şu anda Fenerbahçe'de olan Garry Rodrigues'in durumu ise oldukça kafa karıştırıcı bir hal alacak. FIFA henüz ödemeleri tamamlanmadığı için Rodrigues'in Galatasaray'a dönmesine ya da Fenerbahçe'nin yapması gereken ödemeleri sarı-kırmızılı kulübe yapmasına hükmedebilir.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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