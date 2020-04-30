Galatasaray'a Garry Rodrigues şoku! Geri dönebilir... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Garry Rodrigues şoku! Geri dönebilir...

'a şoku! Geri dönebilir...

Galatasaray'a Garry Rodrigues şoku! Geri dönebilir...

'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a gönderdiği 'in ödemeleri arapsaçına döndü. 'nın vereceği karara göre Rodrigues, sarı-kırmızılı ekibe geri dönebilir. İşte detaylar...

Garry Rodrigues'in ödemeleri için 'ın İttihad kulübünü mahkemeye veren ve kazanan yönetimi 3 milyon dolar bekliyor. Ancak Suudi kulübünün yönetiminin hem koronavirüs krizi, hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduğu 'konkordato' ilan ederek kulübü kapatmayı ve tüm futbolcularını serbest bırakmayı planladığı iddia edildi. Başta Tony, Romarinho ve Bony olmak üzere tüm oyuncularından kendilerine takım bulmalarını isteyen Suudi kulübünün, Galatasaray yönetimine de "Böyle bir ödeme yapacak gücümüz yok" bilgisini verdiği bildirildi.

FENERBAHÇE Mİ ÖDEYECEK?

Ittihad kulübü bu parayı ödeyemezse şu anda 'de olan 'in durumu ise oldukça kafa karıştırıcı bir hal alacak. henüz ödemeleri tamamlanmadığı için Rodrigues'in Galatasaray'a dönmesine ya da Fenerbahçe'nin yapması gereken ödemeleri sarı-kırmızılı kulübe yapmasına hükmedebilir.

  1. 30.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a Garry Rodrigues şoku! Geri dönebilir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA