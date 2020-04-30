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30 Nisan 2020, Perşembe
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Donk: Lig daha bitmedi

Donk: Lig daha bitmedi

Sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan , şimdilik bu konuyu düşünmediğini söyledi.

Sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan , şimdilik bu konuyu düşünmediğini söyledi. Hollandalı futbolcu, "Lig daha bitmedi. Benim için birinci öncelik 'ın başarısı" diye konuştu.

  1. 30.4.2020
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